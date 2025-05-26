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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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«Өмет» газетасы: Телебезне һәм мәдәниятебезне дин аша гына саклап кала алабыз

«Өмет» газетасы: Телебезне һәм мәдәниятебезне дин аша гына саклап кала алабыз

Ульяновскида чыгучы «Өмет» газетасында Ульяновск делегациясенең Казанга Бөтенроссия татар дин әһелләренең «Милли тормыш һәм дин» дип исемләнгән чираттагы 15 нче форумына сәфәре турында «Телебезне һәм мәдәниятебезне дин аша гына саклап кала алабыз» дигән язма чыкты.

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