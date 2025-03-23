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Рязанские новости

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Арбитражный суд признал банкротом Рязанские сетевые технологии

Арбитражный суд признал банкротом Рязанские сетевые технологии

Суд рассмотрел исковое заявление ООО «Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания» о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Рязанские сетевые технологии» в связи с наличием непогашенной задолженности около 16 млн рублей.

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