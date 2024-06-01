"Они применят тактический ядерный заряд". Что говорят украинские военные и эксперты о ситуации на фронте

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Комментарии
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spss
...просят,так нужно применить....берите пример с кукурузника Никиты....иначе о страну ноги вытрут...
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16 час.

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