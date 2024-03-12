Россиянам рассказали, что будет с ценами на популярный деликатес в ближайшее время

В России в блжайшее время не ожидается роста цен на красную икру, сообщает PRIMPRESS. Об этом со ссылкой на президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Германа Зверева заявляют РИА Новости.
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