Девушка устроила тверк на проезжей части и разозлила водителей

На видео попал необычный поступок молодой студентки из США. Она вышла на одну из оживленных улиц Майами-Бич в яркой оранжевой юбке и бикини, наклонилась перед автомобилем и начала трясти ягодицами, танцуя тверк.
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