Новый трейлер ролевого экшена Banishers: Ghosts of New Eden посвящен сражениям В новом тр...

Новый трейлер ролевого экшена Banishers: Ghosts of New Eden посвящен сражениямВ новом трейлере ролевого экшена Banishers: Ghosts of New Eden разработчик Don’t Nod демонстрирует сражения главных героев со сверхъестественными существами и злобными духами.
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