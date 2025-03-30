Красную ветку петербургского метро продлят до Царского Села

Кроме того, развивается транспортный каркас города и обновляется подвижной состав Кировско-Выборгская линия петербургского метро будет продолжена до аэропорта Пулково и дальше, до Царского села, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Смольного.
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