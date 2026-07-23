"Картонный майдан" сломил волю Зеленского, и тот лишил Александра Сырского должности главкома ВСУ. На смену ему пришёл всем известный генерал-майор, бойцы которого на БТР в 2014 году давили сторонников ДНР.
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