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Царьград

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"Ху из мистер Драпатый?" Источник рассказал об ожиданиях от нового главкома ВСУ: "Не может не радовать"

"Ху из мистер Драпатый?" Источник рассказал об ожиданиях от нового главкома ВСУ: "Не может не радовать"

"Картонный майдан" сломил волю Зеленского, и тот лишил Александра Сырского должности главкома ВСУ. На смену ему пришёл всем известный генерал-майор, бойцы которого на БТР в 2014 году давили сторонников ДНР.

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