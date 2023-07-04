Будущие контрактники идут в зону СВО для защиты Родины

Один рассказал, что отец у него был военным Будущие контрактники, пришедшие в единый пункт отбора на военную службу по контракту в Москве, рассказали журналистам, почему решили отправиться в зону специальной военной операции.
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