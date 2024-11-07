Песков: неизвестно, пригласит ли Путин Трампа в Россию на 80-летие Победы

Контактов между ними еще не было В настоящий момент неизвестно о том, намерен ли президент России Владимир Путин пригласить в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне представителя Республиканской партии Дональда Трампа, выигравшего на выборах президента США.
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