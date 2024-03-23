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Газета.ру

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Священник РПЦ: московские храмы после теракта в "Крокусе" работают штатно

Священник РПЦ: московские храмы после теракта в "Крокусе" работают штатно

Храмы в Москве после теракта в "Крокус Сити Холле" работают в штатном режиме. Об этом сообщил ТАСС председатель информационной комиссии Московской городской епархии Русской Православной церкви священник Александр Волков.

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