Священник РПЦ: московские храмы после теракта в "Крокусе" работают штатно

Храмы в Москве после теракта в "Крокус Сити Холле" работают в штатном режиме. Об этом сообщил ТАСС председатель информационной комиссии Московской городской епархии Русской Православной церкви священник Александр Волков.
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