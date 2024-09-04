В прокуратуре Севастополя обсудили преступления в сфере строительства жилья

В прокуратуре Севастополя под председательством начальника управления по надзору исполнением федерального законодательства прокуратуры города Анны Иванченко состоялось очередное заседание межведомственной рабочей группы по профилактике и противодействию правонарушениям и преступлениям в сфере земельных правоотношений и градостроительства.
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