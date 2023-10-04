В ФРГ высказались о поставках Украине ракет Taurus, способных долетать до Москвы

Германия в ближайшее время не будет поставлять ВСУ крылатые ракеты Taurus, которые хочет Киев. Однако Берлин пока не отправил Украине официальный отказ, об этом пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой со ссылкой на источники в правительственных кругах ФРГ и Украины.