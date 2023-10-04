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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

В ФРГ высказались о поставках Украине ракет Taurus, способных долетать до Москвы

Германия в ближайшее время не будет поставлять ВСУ крылатые ракеты Taurus, которые хочет Киев. Однако Берлин пока не отправил Украине официальный отказ, об этом пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой со ссылкой на источники в правительственных кругах ФРГ и Украины.

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