Пугачева намекнула на развод с Галкиным* в новой песне: «Не нужно прощаний душных. Давай облегчим души»

Алла Пугачева продолжает удивлять публику новыми композициями. Сегодня на площадках появился еще один ее трек, который несет в себе очень грустный посыл: Примадонна прощается с дорогим для ее сердца человеком.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии