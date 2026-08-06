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Оплата при получении стала привилегией: что изменилось на Wildberries и Ozon

Оплата при получении стала привилегией: что изменилось на Wildberries и Ozon

Крупнейшие российские торговые площадки Wildberries и Ozon начали масштабную перестройку своих бизнес-процессов, что напрямую отразилось как на конечной стоимости товаров для покупателей, так и на процессе совершения покупок.

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