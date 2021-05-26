СССР-Россия

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Актёр Серебряков о русском «быдлячестве и хамстве»...

Актёр Серебряков о русском «быдлячестве и хамстве»...

Я склонен верить актеру, несмотря на его помятое и несколько испитое лицо , что он человек хороший. И добрый.

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Альбертт
И с каких пор он интеллигентом стал который может других жизни учить ?
Владимир Штейнберг
сам- то мразь!!!!
Александр В Скориков
Серебряков - подонок, не потому что сбежал и на наш народ срал, а потому, что вернулся. Как говорится, алкоголик всегда возвращается туда, где опохмеляют. Так вот, выпьем за то, чтобы ему здесь не налили!

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