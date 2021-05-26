Актёр Серебряков о русском «быдлячестве и хамстве»...

СССР-РоссияПолитикаАктёр Серебряков о русском «быдлячестве и хамстве»...Я склонен верить актеру, несмотря на его помятое и несколько испитое лицо , что он человек хороший. И добрый.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАльберттИ с каких пор он интеллигентом стал который может других жизни учить ?Владимир Штейнбергсам- то мразь!!!!Александр В СкориковСеребряков - подонок, не потому что сбежал и на наш народ срал, а потому, что вернулся. Как говорится, алкоголик всегда возвращается туда, где опохмеляют. Так вот, выпьем за то, чтобы ему здесь не налили!Комментировать
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