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Сбежавшие в Финляндию россияне выстраиваются в очереди за бесплатными продуктами

Сбежавшие в Финляндию россияне выстраиваются в очереди за бесплатными продуктами

Россиянам, оказавшимся в Финляндии, приходится прилагать немало усилий, чтобы выжить в этой стране. Некоторые из них выстраиваются в очереди за бесплатной едой, чтобы немного сэкономить.

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