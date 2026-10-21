Обновлено 22.10 в 01:50. Президент России Владимир Путин объявил об освобождении гражданина США, осуждённого в России за наёмничество, в начале встречи 21 октября в Санкт-Петербурге со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.