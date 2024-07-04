Рататуй в томатном соусе

Потребуется немного времени, но зато практически не нужны усилия. Тебе понадобится: 1 цукини 1 кабачок 1 баклажан 6 помидоров 2 болгарских перца 1 луковица 2 зубчика чеснока 1 веточка тимьяна 3 листа базилика 4 ст.