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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Рататуй в томатном соусе

Потребуется немного времени, но зато практически не нужны усилия. Тебе понадобится:  1 цукини 1 кабачок 1 баклажан 6 помидоров 2 болгарских перца 1 луковица 2 зубчика чеснока 1 веточка тимьяна 3 листа базилика 4 ст.

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