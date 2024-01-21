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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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  • Nina Geyer
    Не  правда !  Образование  в  Америке  гораздо  ниже  чем  в  России .  Живу  в  Америке 46  лет .«В США уровень об...
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«Спартак» не изменит название второй команды. Были варианты «Спартак-Гладиатор», «Спартак-Красная Пресня», «Спартак-МКС» и «Спартак-Сокольники»

«Мы провели голосование среди болельщиков – участников программы лояльности. Были разные варианты – «Спартак-Красная Пресня», «Спартак-МКС», «Спартак-Гладиатор», «Спартак-Сокольники».

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