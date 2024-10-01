"Ветераны России" потребовали отправить депутата Парфенова на СВО

ТАСС/Пресс-служба Госдумы РФ Общероссийское общественное движение "Ветераны России" потребовало отправить депутата Госдумы от партии КПРФ Дениса Парфенова в зону спецоперации, предварительно лишив его мандата.
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