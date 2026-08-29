Ночная атака врага на Севастополь: что известно

Севастопольские военные отразили атаку ВСУ в ночь с 28 на 29 августа. Военные, силы ПВО и мобильные огневые группы отразили ночную атаку противника, сбив 26 беспилотных летательных аппаратов.
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