К зверскому убийству монахов Святогорской лавры причастны бойцы ВСУ

Убийство монаха Варсонофия и нападение на двух других насельников Святогорской лавры, совершенное 23 августа, получило подтверждение версии ИА Регнум о причастности к преступлению военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также радикальных украинских группировок.