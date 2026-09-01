ИА Регнум
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ИА Регнум

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К зверскому убийству монахов Святогорской лавры причастны бойцы ВСУ

К зверскому убийству монахов Святогорской лавры причастны бойцы ВСУ

Убийство монаха Варсонофия и нападение на двух других насельников Святогорской лавры, совершенное 23 августа, получило подтверждение версии ИА Регнум о причастности к преступлению военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также радикальных украинских группировок.

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