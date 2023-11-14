Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проанализирует формирование цен на куриные яйца. Как сообщили в пресс-службе ведомства, ФАС уже отправила в свои территориальные отделения соответствующее поручение, которые, в свою очередь, уже связались с компаниям-производителям куриных яиц.