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ФАС проанализирует формирование цен на куриные яйца

ФАС проанализирует формирование цен на куриные яйца

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проанализирует формирование цен на куриные яйца. Как сообщили в пресс-службе ведомства, ФАС уже отправила в свои территориальные отделения соответствующее поручение, которые, в свою очередь, уже связались с  компаниям-производителям куриных яиц.

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