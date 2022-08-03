Политолог Самонкин объяснил, почему Пекин «проглотил» визит Пелоси на Тайвань

Политолог, президент «Евразийского Института Молодежных Инициатив» Юрий Самонкин в разговоре с МК предположил, почему Китай ограничился заявлениями с осуждениями после прилета председателя палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.