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Рост ВВП в России составит в 2023 году 1-2% — Путин

Рост ВВП в России составит в 2023 году 1-2% — Путин

Согласно прогнозам экспертов, ВВП России в текущем году может вырасти на 1-2%. Об этом говорится в телеграмме президента РФ Владимира Путина, адресованной участникам, организаторам и гостям XXVI Петербургского международного экономического форума.

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