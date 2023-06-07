Рост ВВП в России составит в 2023 году 1-2% — Путин

Согласно прогнозам экспертов, ВВП России в текущем году может вырасти на 1-2%. Об этом говорится в телеграмме президента РФ Владимира Путина, адресованной участникам, организаторам и гостям XXVI Петербургского международного экономического форума.
Согласно прогнозам экспертов, ВВП России в текущем году может вырасти на 1-2%. Об этом говорится в телеграмме президента РФ Владимира Путина, адресованной участникам, организаторам и гостям XXVI Петербургского международного экономического форума.
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