В понедельник начнется запись в лагеря на осенние каникулы

В понедельник, 14 сентября, в Екатеринбурге начнется запись детей на осенние каникулы в лагеря с дневным пребыванием и загородные лагеря.
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