32 ГБ DDR5, RTX 5070 Ti, SSD PCIe 5.0 на 1 ТБ, жидкостное охлаждение и блок питания на 850 Вт. Представлен игровой ПК HP Omen Pro на Ryzen 7 9800X3D

Он уже поступил в продажу в Китае HP расширила линейку настольных компьютеров HyperX Omen Pro новой конфигурацией с процессором Ryzen 7 9800X3D и видеокартой RTX 5070 Ti.
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