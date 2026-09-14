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За день до смерти — встреча: как умерла звезда фильма «Крик» Хайден Панеттьери

За день до смерти — встреча: как умерла звезда фильма «Крик» Хайден Панеттьери

Стали известны обстоятельства гибели 36-летней актрисы Хайден Панеттьери. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на правоохранительные органы.

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