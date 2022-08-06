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Глава МАГАТЭ Гросси выразил обеспокоенность из-за обстрела Киевом Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси выразил обеспокоенность из-за обстрела Киевом Запорожской АЭС

globallookpress.com/Diego Herrera/Keystone Press Agency Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) отреагировало на сообщения об обстрелах территории Запорожской АЭС со стороны украинских войск.

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