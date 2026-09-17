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Регионы России

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iQOO представит игровой планшет Pad Ultra с чипсетом Snapdragon 8 Elite Gen 6

iQOO представит игровой планшет Pad Ultra с чипсетом Snapdragon 8 Elite Gen 6

Компания iQOO анонсировала игровой планшет Pad Ultra, презентация которого запланирована на 29 сентября в 14:00 по московскому времени.

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