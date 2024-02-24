На севере Москвы две женщины погибли в результате пожара

Две женщины погибли в результате пожара, который произошел утром 24 февраля на севере Москвы. Следственный комитет (СК) России начал проверку, говорится в сообщении столичного главка ведомства в Telegram-канале.
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