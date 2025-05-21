Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Надежда
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«Придется подписать»: в США раскрыли, что Зеленский хотел сделать в Турции

«Придется подписать»: в США раскрыли, что Зеленский хотел сделать в Турции

Владимир Зеленский не может смириться с тем, что инициатива полностью на стороне России, поэтому вынужден проводить медийные операции в попытке отыграться, заявил полковник ВВС США в отставке Роб Мэнесс на YouTube.

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