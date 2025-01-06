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Стали известны цели седьмого испытательного полета Starship

Стали известны цели седьмого испытательного полета Starship

Корабль Starship S33 во время испытаний / © SpaceX Во время нового летного испытания SpaceX запустит корабль Starship S33 нового поколения: он получил измененную конфигурацию передних крыльев (они уменьшены в размере, смещены к носу и отнесены от теплозащитного экрана), плитки теплозащитного экрана последнего поколения и дополнительный резервный слой защиты, задача которого — защитить корпус корабля там, где не справятся плитки.

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