Стали известны цели седьмого испытательного полета Starship

Корабль Starship S33 во время испытаний / © SpaceX Во время нового летного испытания SpaceX запустит корабль Starship S33 нового поколения: он получил измененную конфигурацию передних крыльев (они уменьшены в размере, смещены к носу и отнесены от теплозащитного экрана), плитки теплозащитного экрана последнего поколения и дополнительный резервный слой защиты, задача которого — защитить корпус корабля там, где не справятся плитки.