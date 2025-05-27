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Психолог объяснила причину личных проблем сына Сябитовой

Психолог объяснила причину личных проблем сына Сябитовой

Недавное появление сына Розы Сябитовой спровоцировало волну ненависти в адрес молодого человека. Особенно публике не понравились его рассуждения о жизни холостяка и неспособность нормально сформировать свои мысли.

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