В Париже мужчина убил ножом одного человека и ранил еще двух

Нападавшего задержали, он объяснил свой поступок тем, что больше не может мириться с гибелью мусульман в Афганистане и ПалестинеНеизвестный напал с ножом на прохожих на набережной Гренель близ Эйфелевой башни в Париже.
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