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Такер Карлсон заглянул в будущее и понял, от чего погибнут США

Такер Карлсон заглянул в будущее и понял, от чего погибнут США

Журналист предположил, что его страну ждёт судьба Римской империи. И виноваты во всём будут мигрантыАмериканский журналист Такер Карлсон, взявший интервью у Владимира Путина, спрогнозировал дальнейшую судьбу США.

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
Пора самим чистить Россию от черноты!
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