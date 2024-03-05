Такер Карлсон заглянул в будущее и понял, от чего погибнут США

Журналист предположил, что его страну ждёт судьба Римской империи. И виноваты во всём будут мигрантыАмериканский журналист Такер Карлсон, взявший интервью у Владимира Путина, спрогнозировал дальнейшую судьбу США.
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