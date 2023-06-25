РПЛ представила календарь, Месси исполнилось 36, «Спартак» попал в группу с «Динамо» и «Краснодаром», школу Загитовой откроют в 2024-м и другие новости

Начинаем воскресное утро с чашечки кофе и свежих новостей из мира спорта🤗👇🏻 1. Мир РПЛ опубликовала календарь сезона-2023/24: первый тур – 21-23 июля, последний – 25 мая, «Зенит» и «Спартак» встретятся в августе и в марте.
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