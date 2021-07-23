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«Едем по родным местам»: хабаровчане предпочитают отдыхать на Дальнем Востоке

«Едем по родным местам»: хабаровчане предпочитают отдыхать на Дальнем Востоке

Они предпочитают родной Дальний Восток. Большим спросом в летний период пользуется отдых на туристических базах отдыха и в глэмпингах края, в выходные там яблоку негде упасть, а для того, чтобы снять домик или палатку, нужно записываться заранее.

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