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Новые санкции против России станут могилой для старой элиты США

Новые санкции против России станут могилой для старой элиты США

@ Matthias Balk/dpa, Ron Sachs/CNP/Global Look Press Tекст: Дмитрий Бавырин Президент США Дональд Трамп заявил, что воздерживается от введения новых антироссийских санкций, чтобы не сорвать «сделку» по Украине, и планирует подождать еще пару недель.

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