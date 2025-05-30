Новые санкции против России станут могилой для старой элиты США

@ Matthias Balk/dpa, Ron Sachs/CNP/Global Look Press Tекст: Дмитрий Бавырин Президент США Дональд Трамп заявил, что воздерживается от введения новых антироссийских санкций, чтобы не сорвать «сделку» по Украине, и планирует подождать еще пару недель.