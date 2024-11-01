Мужской алкогольный гороскоп на выходные от MAXIM: Близнецы пьют как Рыбы, Водолеям не наливать

Пятница, а значит, пора набраться — глубокой мудрости от MAXIM и нашего эксперта по звездочкам! фото: AIMAXIM заботливо напоминает: эта пятница плавно перетекает в рабочую субботу, а за ней идут два выходных по случаю праздника 4 ноября — Дня народного единства.