Депутаты СРЗП предложили отменить ОГЭ

Депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» отправили министру просвещения Сергею Кравцову обращение с предложением отменить ОГЭ, вернувшись к традиционной форме устных и письменных экзаменов.
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