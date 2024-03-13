Кучно пошли: В Германии взвыли из-за внезапного "Искандера". А в Харькове - резкий молчок

Алексей Горшков

Подбив сначала "Леопарды", а затем "Челленджеры" и "Абрамсы" - мы, получается,ПО САМОМУ УЯЗВИМОМУ МЕСТУ Запад бьём: по ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЕ, где он традиционно преимущество имеет! Ну - подбили мы вражеский танк,ну - оказался им "Абрамс", ну и что? Неуязвимой военной техники не бывает! Это НАШ подход,основанный на ВОЕННОМ деле! ИХ подход другой: упор делается на ПРОПАГАНДУ !!! И на то, на что на поле боя мы и внимания-то не обращаем,относимся просто, как к более опасной БОЕВОЙ МАШИНЕ, они паникуют - их БРЕНД уничтожили! А вообще-то, если здраво рассудить - несмотря на то наша точка зрения и более правильна, на информационную сферу тоже обращать внимание НАДО !!! Ведь НЕСПРАВЕДЛИВО получается: объективно лучше МЫ, а герои в общественном сознании - ОНИ !!! Ярчайший пример - окончание Второй Мировой войны, война СССР с Японией 1945-го года - наши военные были настоящими монстрами по умению воевать, которым разбитые под Арденнами в конце 1944-го года (когда наши вообще-то уже под Берлином были) всячески пропиаренные "профи" из войск союзников просто в подмётки не годились! Полное впечатление складывается, что какие-то малолетки долгое время не могут одолеть хулигана, и просят его угомонить своего старшего товарища! Тот вмешивается и МОМЕНТАЛЬНО "вырубает" этого хулигана! Японцев сколько лет утихомирить не могли, а мы вмешались - и МЕНЬШЕ, ЧЕМ ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ - БЕЗОГОВОРОЧНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ !!! А в сознании европейцев и японцев - СССР - ВООБЩЕ НЕ ПОБЕДИТЕЛЬ !!! Мне кажется - у них надо учиться, и даже ПРЕВЗОЙТИ в информационной сфере, во всяком случае вывести её ВРОВЕНЬ с реальными нашими достижениями! По-моему, это даже ЛЕГЧЕ, чем достигнуть объективных результатов! "Лучше БЫТЬ,чем КАЗАТЬСЯ" - это верно но, "казаться" ТОЖЕ НУЖНО !!! Недооценка информационной составляющей может нам и БОКОМ ВЫЙТИ !!! Сдаётся мне, что во время "холодной войны" благодаря именно ей СССР натурально РАЗВЕЛИ !!! На поверхности - вообще уж открытый развод с СОИ !!! Мы, купившись на фантастическую информацию, МАССУ СРЕДСТВ ввалили на противодействие "Звёздным войнам"! Но был ещё и более скрытый развод. Всегда,когда узнаю о поставках "небратьям" западного оружия, в голову приходит вопрос: а как страны Запада с СССР воевать-то собирались? Ведь "по сусекам" всего Запада всякое старьё собирают - и то НЕ ХВАТАЕТ !!! Более того - САМЫМ ЛУЧШИМ оружием,поставляемым 404-й было ... СОВЕТСКОЕ, произведённое минимум 32 года назад! Его "майданутым" ещё где-то на полгода ведения активных боевых действий ХВАТИЛО - а у нас ОНО ВООБЩЕ НЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ !!! Вывод мой неожиданный - нас ещё во времена "Холодной войны" просто "РАЗВЕЛИ" !!! Взяли "на арапа" своей несуществующей угрозой - МЫ И КУПИЛИСЬ - и огромные средства на вооружение тратили - в то время, как они, пустив нам дым в глаза, И НЕ ДУМАЛИ ВООРУЖАТЬСЯ, направляя эти деньги на развитие! А мы ещё удивлялись: "Почему это они настолько лучше нас живут"? Да элементарно - они на оружие не тратились! Но в конечном-то счёте - ПЕРЕХИТРИЛИ ОНИ САМИ СЕБЯ !!!