Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Кучно пошли: В Германии взвыли из-за внезапного "Искандера". А в Харькове - резкий молчок

Кучно пошли: В Германии взвыли из-за внезапного "Искандера". А в Харькове - резкий молчок

Не успели небратья вместе с кураторами принять факт истребления американских "Абрамсов", как потери понеслись одна за другой.

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Комментарии
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ВП
Вячеслав Петров
Гореть Вам Запад с вашей техникой (если слов не понимаете) может так дойдет(как видно доходит не сразу.
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17 час.
Алексей Горшков
Подбив сначала &quot;Леопарды&quot;, а затем &quot;Челленджеры&quot; и &quot;Абрамсы&quot; - мы, получается,ПО САМОМУ УЯЗВИМОМУ МЕСТУ Запад бьём: по ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЕ, где он традиционно преимущество имеет! Ну - подбили мы вражеский танк,ну - оказался им &quot;Абрамс&quot;, ну и что? Неуязвимой военной техники не бывает! Это НАШ подход,основанный на ВОЕННОМ деле! ИХ подход другой: упор делается на ПРОПАГАНДУ !!! И на то, на что на поле боя мы и внимания-то не обращаем,относимся просто, как к более опасной БОЕВОЙ МАШИНЕ, они паникуют - их БРЕНД уничтожили! А вообще-то, если здраво рассудить - несмотря на то наша точка зрения и более правильна, на информационную сферу тоже обращать внимание НАДО !!! Ведь НЕСПРАВЕДЛИВО получается: объективно лучше МЫ, а герои в общественном сознании - ОНИ !!! Ярчайший пример - окончание Второй Мировой войны, война СССР с Японией 1945-го года - наши военные были настоящими монстрами по умению воевать, которым разбитые под Арденнами в конце 1944-го года (когда наши вообще-то уже под Берлином были) всячески пропиаренные &quot;профи&quot; из войск союзников просто в подмётки не годились! Полное впечатление складывается, что какие-то малолетки долгое время не могут одолеть хулигана, и просят его угомонить своего старшего товарища! Тот вмешивается и МОМЕНТАЛЬНО &quot;вырубает&quot; этого хулигана! Японцев сколько лет утихомирить не могли, а мы вмешались - и МЕНЬШЕ, ЧЕМ ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ - БЕЗОГОВОРОЧНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ !!! А в сознании европейцев и японцев - СССР - ВООБЩЕ НЕ ПОБЕДИТЕЛЬ !!! Мне кажется - у них надо учиться, и даже ПРЕВЗОЙТИ в информационной сфере, во всяком случае вывести её ВРОВЕНЬ с реальными нашими достижениями! По-моему, это даже ЛЕГЧЕ, чем достигнуть объективных результатов! &quot;Лучше БЫТЬ,чем КАЗАТЬСЯ&quot; - это верно но, &quot;казаться&quot; ТОЖЕ НУЖНО !!! Недооценка информационной составляющей может нам и БОКОМ ВЫЙТИ !!! Сдаётся мне, что во время &quot;холодной войны&quot; благодаря именно ей СССР натурально РАЗВЕЛИ !!! На поверхности - вообще уж открытый развод с СОИ !!! Мы, купившись на фантастическую информацию, МАССУ СРЕДСТВ ввалили на противодействие &quot;Звёздным войнам&quot;! Но был ещё и более скрытый развод. Всегда,когда узнаю о поставках &quot;небратьям&quot; западного оружия, в голову приходит вопрос: а как страны Запада с СССР воевать-то собирались? Ведь &quot;по сусекам&quot; всего Запада всякое старьё собирают - и то НЕ ХВАТАЕТ !!! Более того - САМЫМ ЛУЧШИМ оружием,поставляемым 404-й было ... СОВЕТСКОЕ, произведённое минимум 32 года назад! Его &quot;майданутым&quot; ещё где-то на полгода ведения активных боевых действий ХВАТИЛО - а у нас ОНО ВООБЩЕ НЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ !!! Вывод мой неожиданный - нас ещё во времена &quot;Холодной войны&quot; просто &quot;РАЗВЕЛИ&quot; !!! Взяли &quot;на арапа&quot; своей несуществующей угрозой - МЫ И КУПИЛИСЬ - и огромные средства на вооружение тратили - в то время, как они, пустив нам дым в глаза, И НЕ ДУМАЛИ ВООРУЖАТЬСЯ, направляя эти деньги на развитие! А мы ещё удивлялись: &quot;Почему это они настолько лучше нас живут&quot;? Да элементарно - они на оружие не тратились! Но в конечном-то счёте - ПЕРЕХИТРИЛИ ОНИ САМИ СЕБЯ !!!
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17 час.
ВМ
Вениамин Мельников
....СССР - вообще не победитель...исправьте падеж и поменяется смысл.   СССР вообще не победимый. Это так,поэтому И.Сталин генералиссимус.
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16 час.

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