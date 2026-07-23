Постсоветская страна снизила добычу нефти

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Казахстан временно снизил объемы добычи нефти. Об этом со ссылкой на Минэнерго постсоветской страны сообщает РИА Новости Решение объясняют ограничениями по приему сырья на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК).