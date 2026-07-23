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Постсоветская страна снизила добычу нефти

Постсоветская страна снизила добычу нефти

Казахстан временно снизил объемы добычи нефти. Об этом со ссылкой на Минэнерго постсоветской страны сообщает РИА Новости Решение объясняют ограничениями по приему сырья на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК).

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