Генсек ООН отказался от участия в швейцарском саммите Зеленского

Генеральный секретарь Организации объединённых наций Антониу Гутерриш не будет присутствовать на конференции по урегулированию кризиса на Украине, которая пройдет в Швейцарии в июне, сообщил пресс-секретарь генсека Стефан Дюжаррик.
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