Вингер ЦСКА Кармо: «Матч со «Спартаком» – самое масштабное противостояние, но встречи с «Зенитом» тоже особенные. «Локомотив», «Динамо», «Краснодар» – серьезные соперники»

Полузащитник ЦСКА Энрике Кармо поделился мнением о принципиальных для клуба соперниках. – У тебя за плечами сезон в РПЛ , ты хорошо знаешь все команды – кто главные конкуренты ЦСКА в борьбе за трофеи? – Особенно для меня важен матч со « Спартаком » – это самое масштабное противостояние.
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