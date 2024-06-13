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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Чечняның спорт министры Әхмәт Кадыров Рөстәм Миңнеханов белән очрашуы турында сөйләде

<p>Татарстан Рәисе <strong>Рөстәм Миңнеханов</strong> һәм Чечня физик культура һәм спорт министры, Чечня Республикасы җитәкчесе <strong>Рамзан Кадыров</strong>ның улы <strong>Әхмәт Кадыров </strong>ике республиканың спорт өлкәсендәге хезмәттәшлеге турында фикер алышты.

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