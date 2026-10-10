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«Челси» одержал самую крупную победу над «Борнмутом» – 5:1

«Челси» дома разгромил «Борнмут» в 6-м туре АПЛ (5:1). Это самая крупная победа лонцонцев в истории противостояния с «Борнмутом».

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