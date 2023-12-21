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Новая статья: Обзор «платинового» блока питания DeepCool PX1300P Блоки питания сери...

Новая статья: Обзор «платинового» блока питания DeepCool PX1300P Блоки питания сери...

Новая статья: Обзор «платинового» блока питания DeepCool PX1300PБлоки питания серии PX-P обладают максимальной мощностью в каталоге DeepCool, КПД на уровне 80 Plus Platinum и массой коннекторов, включая два 12VHPWR у старшей модели, которую мы и рассмотрим в обзоре источник.

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