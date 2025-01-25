РИА: самый крупный в мире айсберг А23а потерял примерно 9% площади за год

Айсберг А23а за 2024 год потерял примерно 9% площади из-за таяния. Об этом сообщила РИА Новости главный специалист ледовой и гидрометеорологической информации Арктического и антарктического научно-исследовательского института Полина Солощук.
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